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Путин поручил снизить нагрузку на бизнес

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с правоохранительными органами и МЧС обеспечить дальнейшее снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес, сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение главы государства содержится в перечне, опубликованном по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки российских субъектов, состоявшегося 16 марта.

Отмечается, что ответственными за выполнение назначены руководители профильных ведомств, доклады по данной теме поручено сделать до 1 июня текущего года и далее раз в шесть месяцев.

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ifhbrjd

Хоть бы один конкретный пример привел, что ли. Может, у них там в буфете цены снизились?

Иркут 69

Совок в чистом виде... ст. 88 УК РСФСР (незаконный оборот валюты) Back in USSR 😀

jeryakob

капусты маленький вилок 200р . кто к этому причастен

ager

с преступниками переговоры не ведут