Путин поручил снизить нагрузку на бизнес

Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с правоохранительными органами и МЧС обеспечить дальнейшее снижение регуляторной и административной нагрузки на бизнес, сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение главы государства содержится в перечне, опубликованном по итогам совещания о мерах социально-экономической поддержки российских субъектов, состоявшегося 16 марта.

Отмечается, что ответственными за выполнение назначены руководители профильных ведомств, доклады по данной теме поручено сделать до 1 июня текущего года и далее раз в шесть месяцев.