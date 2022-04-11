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Почему стоит купить автомобиль прямо сейчас?

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Проблемы авторынка не решатся в ближайшие месяцы, поэтому если машина действительно нужна, ждать не стоит. На фоне заявлений о приостановке поставок автомобилей в Россию ассортимент новых машин в продаже заметно сузится. Внимание стоит обратить на корейских и китайских производителей.

Рост цен на автомобили продолжится в течение всего 2022 года, прогнозируют эксперты. Поэтому, купив автомобиль сейчас, можно сэкономить.

Но если есть возможность обойтись без нового автомобиля в ожидании стабилизации ситуации на рынке, то сейчас в первую очередь стоит позаботиться об имеющемся автомобиле: сделать необходимый ремонт, так как запчасти тоже будут дорожать. По причине разрыва цепочек поставок из-за рубежа может возникнуть дефицит комплектующих.

Сегодня на фоне небольшой стабилизации курсов валют темпы роста цен на автомобили замедлились, но тенденция сохранится из-за сужения рынка и продолжающего дефицита предложения во всех сегментах, прокомментировали Sibnet.ru в пресс-службе РГС-Банка.

Сильнее всего вырастут марки и модели, исчезающие с российского рынка. Кроме того, вырастут цены на обслуживание как иностранных, так и отечественных авто в сервисных центрах.

Цена и качество китайских авто

Корейские марки Hyndai и Kia из года в год входят в топ самых популярных у российских потребителей. Китайские производители также успешно завоевывают российский рынок. Во-первых, их продукцию легче купить в период дефицита предложений от западных автоконцернов. Во-вторых, потребители оценили соотношение цены и качества авто из Поднебесной.

Китайские машины выигрывают по всем пунктам, которые в первую очередь интересует автолюбителей. Расход топлива у китайских кроссоверов колеблется в диапазоне 7,5-8,8 литра на 100 километров. Это довольно экономичный показатель, ведь их собратья европейских марок иногда тратят в два раза больше.

Дизайн в последние годы также полностью отвечает модным тенденциям в сфере автомобилестроения. Что касается электронной начинки, китайские автопроизводители стараются придерживаться баланса: ничего лишнего без потери комфорта. Например, система безопасности будет максимально полной даже в базовой комплектации.

Год назад, в январе-феврале 2021 года, топ-10 китайских брендов по объему продаж реализовали 10,7 тысячи новых машин. Это соответствовало доле рынка в 4,9%. А за первые два месяца 2022 года количество проданных ими машин возросло до 20,2 тысячи, доля — почти до 10%. Топ продаваемых марок составляют Haval, Chery, Geely и Exeed. На фоне этого успеха на российский рынок могут потянуться и другие автопроизводители из Поднебесной (Foton, BYD, Saik).

Брать ли кредит

Основные тренды на рынке автокредитования в 2022 году продолжат формировать дефицит автомобилей во всех сегментах, рост цен и общая макроэкономическая и геополитическая ситуация. ЦБ предупредил, что перестройка экономики страны будет сопровождаться периодом повышенной инфляции из-за изменения цен на товары и услуги. 

Это значит, что сохранится высокая ключевая ставка, а с ней какое-то время будут высокими и кредитные ставки. Сегодня ставки по автокредитам составляют 22-35%, в зависимости от вида кредита и условий (наличия- отсутствия залога, первоначального взноса, опций страхования, марки, сегмента (новое-б/у) авто).

#Авторынок
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На фоне высоких ставок и резкого подорожания автомобилей снижается и интерес населения к кредитованию. Мы ожидаем, что такая острая и турбулентная ситуация на рынке должна разрешиться в пределах полутора-двух месяцев. Для стабилизации сегмента необходима трансформация логистических цепочек, восстановление поставок новых автомобилей, стабилизация цен и возращение кредитных ставок на комфортный для клиентов уровень.

Что однозначно ждет рынок автокредитования, так это дальнейший рост среднего чека по автокредитам на фоне роста цен. Из-за этого объем выдачи «просядет» значительно меньше, чем число выданных кредитов. Также на фоне дефицита новых авто, роста цен и падения реальных доходов населения большая часть покупателей продолжит переориентацию на рынок авто с пробегом. При этом ожидаемо снизятся возможности для покупки машины за наличные, а кредиты останутся для многих единственным вариантом совершить крупные покупки.

Рост цен на автомобили будет подталкивать людей к использованию шеринговых продуктов — сервисы подписки на машины или услуги лизинга для физических лиц. Их доля может заметно вырасти.

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Авто #Авторынок #Потребитель #Аналитика
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