Вербное воскресенье в 2022 году выпало на 17 апреля. В чем смысл этого праздника, где и зачем берут вербу и как ее сохранить надолго?

Вербное воскресенье разделяет Великий пост и Страстную седмицу и празднуется за неделю до Пасхи. В 2022 году Пасха выпала на 24 апреля, Вербное воскресенье — на 17 апреля.

Страстная седмица — в православии самая важная неделя всего года, посвященная последним дням земной жизни Христа, его страданиям, распятию, крестной смерти, погребению. В эти дни соблюдается особенно строгий пост.

«Вербное воскресенье — это праздник, воспоминание, что за неделю до своего воскресения Христос пришел в Иерусалим. Это было радостью и для его учеников, и для множества встречавших Христа. Все думали, что наконец-то он пришел в Иерусалим, чтобы явить миру, что он есть мессия, что станет царем», — говорит православный священник отец Андрей (Федоров).

Христа приветствовали в Иерусалиме пальмовыми ветвями, бросая их на дорогу. Позже, в IV веке в Иерусалиме церковь ввела обычай освящать пальмы как напоминание о событиях, которые происходили перед распятием и воскресением Иисуса Христа.

В России пальму заменили ветками вербы, поскольку только она зацветает ранней весной в холодном климате.

Зачем нужна верба?

Верба — символ прощения и доброты, это знак того, что человек готов простить обидчиков, как и всех прощает Господь, которого люди распяли.

При этом народные приметы о том, что на счастье надо съесть почку вербы, сварить из нее отвар для богатства или здоровья, церковь считает суеверием.

Вербу можно срезать или купить до Лазаревой субботы (в этот день на пути в Иерусалим Иисус воскресил Лазаря). В церквях веточки освящают уже в субботу на вечернем богослужении.

Хранят вербу дома до следующего Вербного воскресенья как символ и знак веры, обычно рядом с иконами.

Если прошлогодний букет вербы окончательно засох, не стоит выбрасывать ветки вместе с остальным мусором. Их надо сжечь отдельно, отмечается на сайте новосибирского епархиального медиа-центра. А если верба вдруг дала корешки, церковь советует попробовать высадить ее в землю.

Что можно и нельзя в вербное воскресенье?

В Вербное воскресенье верующие освобождаются от всякой работы, поэтому праздничные блюда лучше приготовить накануне, а в воскресенье только накрыть на стол. Но продолжается пост, поэтому в меню не должно быть мяса, яиц, молочных продуктов. Зато можно поставить на стол рыбу.

В этот день верующие приходят в храм на богослужение. С собой они берут вербу для освещения, но можно прийти и без веточек.

В Вербное воскресенье можно пересаживать комнатные растения, тогда они хорошо приживутся. Есть поверье, что, если пересадить цветок с толстыми листьями, в дом придет богатство.

Запрещено организовывать большие праздники и громко веселиться. При этом грустить и печалиться тоже не нужно.