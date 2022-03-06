Великий пост в 2022 году начинается 7 марта. Верующих ждут семь недель ограничений — в питании и развлечениях, цель которых духовное самовоспитание. Церковное меню Великого поста на каждый день до 24 апреля — в инфографике Sibnet.ru.

«Пост, который мы имеем в виду, то есть привязанный к разным праздникам и датам, в древности был именно институтом подготовки к крещению, в котором принимали участие только те, кто крестит, и тот, кто крестится. Но постепенно это все слилось в одну традицию и переросло в сорокадневный пост», — рассказал порталу «История.рф» историк, преподаватель кафедры литургического богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Никита Гайдуков.

Дни недели в Великом посте распределены по строгости. В понедельник, среду и пятницу в основном предписано сухоядение, то есть нужно есть продукты, не подвергшиеся тепловой обработке. Это могут быть черный хлеб, овощи, фрукты, орехи.

Во вторник и четверг разрешена горячая пища, сваренная или приготовленная на пару. В выходные дни можно жарить на постном масле. Самые строгие — Чистый понедельник (первый день поста) и Страстная пятница, когда пища ограничена только водой. В праздничные дни меню немного расширяется: в Лазареву субботу дозволена икра, а в Вербное воскресенье и Благовещение Пресвятой Богородицы — рыба.

Пост — довольно стрессовый период для организма, особенно если следовать только Великому, а не соблюдать всю систему. Врачи не рекомендуют поститься беременным и кормящим, пациентам с сахарным диабетом, панкреатитом, гастритом и другими гастроэнтерологическими заболеваниями, а тем, кто занят тяжелым физическим трудом.

Стоит прекратить пост при появлении головокружений, головных болей, симптомов нарушений в работе ЖКТ (это боли в животе, урчание, изжога, расстройства стула).

По словам священников, истинный смысл поста — уделить внимание духовной жизни. Для верующего человека важнее читать Евангелие, посещать богослужения, постараться избавиться от дурных привычек или склонностей.