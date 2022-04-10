Россияне стали реже сдавать на права с первого раза

Россияне в 2021 году реже сдавали экзамен на права с первого раза чем годом ранее. Госавтоинспекция отметила снижение успеваемости при сдаче как теоретической, так и практической части, сообщили в пресс-службе ГИБДД России.

В 2021 году автоинспекторы провели почти 7,7 миллиона экзаменов на права. 3,4 млн приходится на теоретические экзамены, из которых только 37% водителей сдали с первого раза. Практических экзаменов в прошлом году проведено почти 4,3 млн, при этом справились с ними с первого раза только 20% водителей, уточнили ТАСС в ГИБДД.

Если сравнивать с ситуацией позапрошлого года, то количество водителей, успешно сдавших теоретический и практический экзамены на права с первого раза, сократилось на 4% и 14% соответственно.

В России с 1 апреля 2021 года вступили в силу изменения в правила проведения практической части экзамена. Из нее исключена проверка навыков управления автомобилем на закрытых площадках, а сотрудники ГИБДД стали оценивать будущих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения.

Сокращение числа сдавших экзамен на права с первого раза на практическом экзамене связали с введением новых правил его проведения.