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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Уничтожение колоны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Минобороны России опубликовало кадры боевых действий работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению боевой бронетехники Вооруженных сил Украины.

«Экипажи армейской авиации отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Российская армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.

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Оборона #Армия #Оружие #Конфликты
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kolmak

Не о чем разговаривать с нацистскими наркоманами

лачинов

До тех пор пока одна из сторон не получит явного преимущества, переговоры вряд ли сдвинутся с мертвой...

mosquito__2010

В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.

pepelmetal

Вообще без разницы что с ними, они пособники террористов!