Уничтожение колоны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео

Минобороны России опубликовало кадры боевых действий работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению боевой бронетехники Вооруженных сил Украины.
«Экипажи армейской авиации отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.
Российская армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.
kolmakНе о чем разговаривать с нацистскими наркоманами
лачиновДо тех пор пока одна из сторон не получит явного преимущества, переговоры вряд ли сдвинутся с мертвой...
mosquito__2010В целом нет, только обкакались серьезно, аж но в радиоэфир вышли.
pepelmetalВообще без разницы что с ними, они пособники террористов!