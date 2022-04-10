Уничтожение колоны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео

Минобороны России опубликовало кадры боевых действий работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 по уничтожению боевой бронетехники Вооруженных сил Украины.

«Экипажи армейской авиации отработали боевое применение ракетного и стрелкового вооружения с малых высот. Летчики действовали парами, уничтожив колонну техники и зенитные установки ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

Российская армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.