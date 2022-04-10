НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинское судно попыталось прорваться для эвакуации «Азова»

Источник:
Sibnet.ru
327 4
Фото: Ad Meskens / CC BY-SA 4.0

Российские корабли обстреляли украинский сухогруз «Апачи», пытавшийся войти в порт Мариуполя для эвакуации командования полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией), сообщает Минобороны России.

Сухогруз, приписанный к мальтийскому порту Валетта, следовал под мальтийским флагом к Керченскому проливу. Он резко сменил курс и попытался прорваться в порт, блокированный с моря силами Черноморского флота. При этом судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе», а на берегу были видны сигнальные костры, говорится в сообщении.

Судно не отреагировало на предупреждения, и поэтому российские пограничные корабли и корабль Черноморского флота открыли по нему артиллерийский огонь, уточнили в военном ведомстве.

В результате кормовая часть «Апачи» загорелась, «сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков», сказано в сообщении.

Российские военные отмечают, что украинские власти и ранее пытались вывезти членов «Азова» из Мариуполя, в том числе при помощи вертолетов, но «предыдущие акции провалились».

По словам представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в Мариуполе осталось три очага сопротивления «боевиков», большая часть из которых собралась на заводе «Азовсталь», еще две части — в центре города и в порту.

Еще по теме
Кадыров пообещал полку «Азов» в Мариуполе конец без хеппи‑энда
Пилоты Ка-52 впервые в мире катапультировались из вертолета
Кадырову присвоили звание генерал‑лейтенанта
Семьи погибших на Украине бойцов из Сибири получат выплаты
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира
Московский суд вызвал Чубайса на допрос
Обнаженные девушки заполонили World of Warcraft
Обсуждение (4)
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

ager

россияне ничего не потеряли от блокировки бредового канала

kolmak

Не о чем разговаривать с нацистскими наркоманами

лачинов

До тех пор пока одна из сторон не получит явного преимущества, переговоры вряд ли сдвинутся с мертвой...

pepelmetal

Единственный выход, это полная денацификация!