Украинское судно попыталось прорваться для эвакуации «Азова»

Российские корабли обстреляли украинский сухогруз «Апачи», пытавшийся войти в порт Мариуполя для эвакуации командования полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией), сообщает Минобороны России.

Сухогруз, приписанный к мальтийскому порту Валетта, следовал под мальтийским флагом к Керченскому проливу. Он резко сменил курс и попытался прорваться в порт, блокированный с моря силами Черноморского флота. При этом судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе», а на берегу были видны сигнальные костры, говорится в сообщении.

Судно не отреагировало на предупреждения, и поэтому российские пограничные корабли и корабль Черноморского флота открыли по нему артиллерийский огонь, уточнили в военном ведомстве.

В результате кормовая часть «Апачи» загорелась, «сухогруз лег в дрейф, экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков», сказано в сообщении.

Российские военные отмечают, что украинские власти и ранее пытались вывезти членов «Азова» из Мариуполя, в том числе при помощи вертолетов, но «предыдущие акции провалились».

По словам представителя народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, в Мариуполе осталось три очага сопротивления «боевиков», большая часть из которых собралась на заводе «Азовсталь», еще две части — в центре города и в порту.