Корабль Crew Dragon доставил на МКС космических туристов

Космический корабль Crew Dragon прибыл на Международную космическую станцию с коммерческой миссией. На его борту четыре космических туриста, сообщает NASA.

Корабль доставил на орбиту вице-президента компании Axiom Майкла Лопеса-Алегрию, американского бизнесмена Ларри Коннора, инвестора из Канады Марка Пати и израильского предпринимателя Итана Стиббе.

Планируется, что коммерческий экипаж проведет на МКС около недели и будет участвовать в научно-просветительской работе станции наряду с ее регулярными сотрудниками. За полет его участники заплатили 55 миллионов долларов.

Оператором миссии является компания Axiom Space, которая специализируется на отправке туристов в космос. Вторая миссия по отправке туристов на МКС планируется на осень 2022 года, она будет продолжаться 14 дней.