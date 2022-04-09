НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Корабль Crew Dragon доставил на МКС космических туристов

Источник:
Sibnet.ru
188 0
Фото: NASAKennedy / Attribution-ShareAlike License

Космический корабль Crew Dragon прибыл на Международную космическую станцию с коммерческой миссией. На его борту четыре космических туриста, сообщает NASA.

Корабль доставил на орбиту вице-президента компании Axiom Майкла Лопеса-Алегрию, американского бизнесмена Ларри Коннора, инвестора из Канады Марка Пати и израильского предпринимателя Итана Стиббе.

Планируется, что коммерческий экипаж проведет на МКС около недели и будет участвовать в научно-просветительской работе станции наряду с ее регулярными сотрудниками. За полет его участники заплатили 55 миллионов долларов.

Оператором миссии является компания Axiom Space, которая специализируется на отправке туристов в космос. Вторая миссия по отправке туристов на МКС планируется на осень 2022 года, она будет продолжаться 14 дней.

Тема: Человек и космос
Мощный лазер в глубоком космосе послал сигнал на Землю
Ученые подготовили сообщение для контакта с инопланетянами
Рогозин похвастался снимком штаб‑квартиры НАТО из космоса
Обнаружен свет самой далекой от Земли звезды
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Политический провидец: что предсказал Жириновский
Пригожин объяснил, почему шоу «Маска» не сняли с эфира
Московский суд вызвал Чубайса на допрос
Сериал «Сестры» на СТС продлили на второй сезон
Обсуждение (0)
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

ager

россияне ничего не потеряли от блокировки бредового канала

GammiPluh

Я уверен что звание у вас есть в какой-нибудь 72 ЦИПсО и с уверенностью могу утверждать что опровергнуть...

c2h5oh76

никогда не было у него фактов и не будет, одна сплошная писанина, когда его тыкаешь носом в факты, он...

_ASUS__

тебе исключительному жизнь воздаст по заслугам ... запросвещайся хоть до посинения ... ответ всегда найдёт...