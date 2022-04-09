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Развеян популярный миф о кофеине и алкоголе

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Смешивание кофеина с алкоголем не поможет протрезветь, хотя такой миф популярен среди граждан, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

«Что касается смешивания алкоголя с напитками, содержащими кофеин, следует помнить, что кофеин может маскировать депрессивное действие алкоголя, в результате чего человек может употребить больше алкоголя, что сопряжено с более высокими рисками для здоровья», — цитирует медика РИА Новости.

Специалист отметил, что кофеин не влияет на метаболизм алкоголя печенью. Таким образом, он не уменьшает концентрации спиртного в крови или выдыхаемом воздухе, то есть не оказывает отрезвляющего действия.

Кроме того, сочетание кофеина и алкоголя увеличивает вероятность перевозбуждения нервной системы. Это увеличивает риск смерти от остановки деятельности сердца, поэтому медик посоветовал избегать одновременного употребления таких напитков.

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