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Центробанк установил курс доллара и евро на выходные

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 9–11 апреля в размере 74,85 рубля, евро стоит 81,7 рубля, сообщается на сайте регулятора. Российская валюта укрепляется четвертую неделю подряд.

Очередной падение курсов иностранных валют произошло на фоне новых санкций против российских банков. Эксперты отмечают, что чем больше новых санкций в финансовом секторе, тем россияне осторожнее начинают относиться к покупке валюты.

Также усилению рубля способствует низкий спрос на валюты со стороны импортеров, в марте импорт в Россию резко сократился на фоне логистических трудностей и санкционных ограничений, указывают специалисты.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

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