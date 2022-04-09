Турист погиб на высочайшей горе Бурятии

Туристический поход на горе Мунку-Сардык в Бурятии завершился трагедией, один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы, сообщает республиканское агентство по делам ГО и ЧС.

«Туристы упали в верховьях горы. В результате падения один мужчина погиб, а второй из-за полученных травм не может самостоятельно передвигаться», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что группа не была зарегистрирована в поисково-спасательной службе. На место происшествия выехали спасатели, они эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Сейчас турист находится в центральной районной больнице поселка Кырен.

Гора Мунку-Сардык расположена на границе Бурятии и Монголии, это высочайшая вершина Саян, ее высота составляет 3491 метра.