Турист погиб на высочайшей горе Бурятии

Туристический поход на горе Мунку-Сардык в Бурятии завершился трагедией, один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы, сообщает республиканское агентство по делам ГО и ЧС.
«Туристы упали в верховьях горы. В результате падения один мужчина погиб, а второй из-за полученных травм не может самостоятельно передвигаться», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что группа не была зарегистрирована в поисково-спасательной службе. На место происшествия выехали спасатели, они эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Сейчас турист находится в центральной районной больнице поселка Кырен.
Гора Мунку-Сардык расположена на границе Бурятии и Монголии, это высочайшая вершина Саян, ее высота составляет 3491 метра.
GammiPluhне ожидал Люсенька Арестович что пол ракеты рядышком лежать будет
GammiPluhКакого факта? Ну приведите факты... доказательства у вас все время строятся как бы это не было парадоксально...
c2h5oh76никогда не было у него фактов и не будет, одна сплошная писанина, когда его тыкаешь носом в факты, он...
agerя вижу что нужна помощь в русском языке