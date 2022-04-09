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Турист погиб на высочайшей горе Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Аркадий Зарубин / CC BY-SA 3.0

Туристический поход на горе Мунку-Сардык в Бурятии завершился трагедией, один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы, сообщает республиканское агентство по делам ГО и ЧС.

«Туристы упали в верховьях горы. В результате падения один мужчина погиб, а второй из-за полученных травм не может самостоятельно передвигаться», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что группа не была зарегистрирована в поисково-спасательной службе. На место происшествия выехали спасатели, они эвакуировали пострадавшего и передали его медикам. Сейчас турист находится в центральной районной больнице поселка Кырен.

Гора Мунку-Сардык расположена на границе Бурятии и Монголии, это высочайшая вершина Саян, ее высота составляет 3491 метра.

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Топ комментариев

GammiPluh

не ожидал Люсенька Арестович что пол ракеты рядышком лежать будет

GammiPluh

Какого факта? Ну приведите факты... доказательства у вас все время строятся как бы это не было парадоксально...

c2h5oh76

никогда не было у него фактов и не будет, одна сплошная писанина, когда его тыкаешь носом в факты, он...

ager

я вижу что нужна помощь в русском языке