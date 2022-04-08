Продажи книг о Гарри Поттере в России выросли в 48 раз

Продажи электронных книг о волшебнике Гарри Поттере выросли в 48 раз после объявления об их приостановке с 9 апреля, сообщает пресс-служба книжного сервиса «ЛитРес».

Отмечается, что только с 6 по 7 апреля было продано более 5 тысяч экземпляров книг на сумму более 1,7 миллиона рублей. При этом 8 апреля книги будут сняты с продажи на неопределенный срок по требованию правообладателя в сервисах «ЛитРес» и MyBook.

На первом месте в топ-10 продаж сервиса оказались книги «Гарри Поттер. Полная коллекция», «Гарри Поттер и проклятое дитя», «Гарри Поттер и Дары Смерти», «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и принц-полукровка», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Кубок огня» и «Гарри Поттер и Тайная комната».

При этом бумажные книги о Гарри Поттере писательницы Джоан Роулинг пока продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке.