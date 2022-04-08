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Рассчитано, сколько придется копить на подержанное авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Среднестатистический россиянин накопит на подержанный автомобиль за три с половиной года, выяснили эксперты автомобильного портала «Дром».

При средней стоимости автомобиля с пробегом в 1,2 миллиона рублей, средней зарплате 55,7 тысячи рублей в месяц и ежемесячному откладыванию половины дохода, накопить на машину получится через 3 года и 7 месяцев.

Из-за различий в уровне доходов накопить на автомобиль в одних регионах получится быстрее, чем в других. В Москве и Санкт-Петербурге средний срок накопления на подержанный автомобиль не превысит трех лет. Дольше всего придется откладывать жителям Ингушетии (4 года) и Кабардино-Балкарской Республики (4,1 года).

По данным аналитика Алексея Гришина, пять лет назад на подержанный автомобиль можно было накопить за два года. Автокредиты при текущей ключевой ставке ЦБ могут доходить до 40-50% годовых. В таких условиях скоро автомобиль станет не простым средством передвижения, а роскошью.

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Авто #Авторынок #Деньги
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