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Семь комплексов по обработке отходов построят в Бурятии до 2025 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Российский экологический оператор

Семь комплексов по обработке отходов построят в Бурятии до конца 2025 года, четыре из них еще будут включать объекты утилизации отходов, сообщает Российский экологический оператор.

Пять приоритетных проектов будут реализованы в Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском и Бургузинском районах Бурятии. Четыре из них будут включать объекты утилизации отходов.

Общая мощность пяти комплексных объектов составит более 200 тысяч тонн в год. К проектам второго приоритета относятся комплексные объекты, которые будут построены в 2025 году в Хоринском и Курумканском районах. Они также предполагают обработку и утилизацию ТКО.

Проекты реализуют на основе концессионных соглашений с финансированием за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК РЭО. По четырем из семи комплексных объектов уже разработана проектно-сметная документация.



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olegsbeglov

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Twilight88

Людей жалко, а не эти куски железа

Алёна 717832

Чубайса самого надо судить народным судом!!!

GammiPluh

Да у этого шакала на все время находится