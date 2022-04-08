Семь комплексов по обработке отходов построят в Бурятии до 2025 года

Семь комплексов по обработке отходов построят в Бурятии до конца 2025 года, четыре из них еще будут включать объекты утилизации отходов, сообщает Российский экологический оператор.
Пять приоритетных проектов будут реализованы в Кабанском, Прибайкальском, Северо-Байкальском, Тарбагатайском и Бургузинском районах Бурятии. Четыре из них будут включать объекты утилизации отходов.
Общая мощность пяти комплексных объектов составит более 200 тысяч тонн в год. К проектам второго приоритета относятся комплексные объекты, которые будут построены в 2025 году в Хоринском и Курумканском районах. Они также предполагают обработку и утилизацию ТКО.
Проекты реализуют на основе концессионных соглашений с финансированием за счет средств, полученных от размещения облигаций ППК РЭО. По четырем из семи комплексных объектов уже разработана проектно-сметная документация.
olegsbeglovактуальный анекдот: Цены привязаны к доллару, только когда он растет, а когда падает - не привязаны.
Twilight88Людей жалко, а не эти куски железа
Алёна 717832Чубайса самого надо судить народным судом!!!
GammiPluhДа у этого шакала на все время находится