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Подсчитан объем криптовалюты в цифровых кошельках россиян

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Более 10 миллионов россиян открыли цифровые кошельки, объем криптовалюты на них превышает 10 триллионов рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме РФ.

По его словам, правительство выступает против признания криптовалют средством расчета в стране, разделяя в этом вопросе точку зрения Банка России. Вместе с тем он отметил, что необходимо работать над регулированием оборота криптовалют в России.

«Что касается оборота криптовалюты и регулирования, конечно же, нужно здесь серьёзно поработать, чтобы учесть в законодательстве все соответствующие элементы, которые так или иначе характеризуют криптовалюты», — отметил Мишустин.

Он напомнил, что на сегодня существуют разные типы цифровых валют, некоторые из которых имеют традиционное обеспечение. В концепции правительства предлагается обеспечить слежение за транзакциями с криптовалютами и денежными потоками в этой сфере.

Кроме этого, Мишустин добавил, что вопросы легального майнинга можно обсуждать в плане стимулирования инвестиций, в первую очередь в основной капитал, так как это станет стимулом для создания соответствующей инфраструктуры.

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