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Заморозку активов России за рубежом посчитали пиратством

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Заморозка Западом активов России является типичной пиратской практикой и ограблением, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме.

«Первой приняла на себя удар финансовая система страны. Недружественные страны не придумали ничего лучше, как вернуться к типичной пиратской практике, если называть вещи своими именами. Замораживая активы, они фактически ограбили нашу страну», — сказал он.

Мишустин напомнил, что против России уже введено более 6 тысяч ограничений разного рода, главной целью которых является создание паники среди российских граждан и удар по каждому из них.

Накануне США ввели очередной пакет санкций против России, заморозив активы Сбербанка и Альфа-банка. Ранее Вашингтон также заблокировал активы ВТБ и Банка России, включая национальные валютные резервы.

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