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Умер Владимир Жириновский

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ЛДПР

Известный политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который с февраля находился на лечении в стационаре, в среду, 6 апреля, скончался.

«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Володин отметил, что это яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел.

«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — высказался спикер.

«Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — говорится в заявлении ЛДПР.

Жириновский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале февраля. Некоторое время он находился в коме, в середине марта сообщалось, что состояние политика ухудшилось — на фоне диабета и последствий коронавируса развился сепсис, легкие почти полностью отказали. 25 марта телеграм-канал Mash написал о смерти политика, информацию опровергли. Минздрав России официально сообщал о его состояние как о стабильном.

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Twilight88

Бедная Европа, господи спасисохрани, как же они там...(((((

todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...

лачинов

... так же опасны как демократы с ядерным оружием.

krasprol

Детям оставьте детство,не выжигайте мозги пропагандой. Достаточно того, что из зомбоящика 24 часа в сутки...