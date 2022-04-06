Умер Владимир Жириновский

Известный политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который с февраля находился на лечении в стационаре, в среду, 6 апреля, скончался.

«После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Володин отметил, что это яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел.

«Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России», — высказался спикер.

«Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира», — говорится в заявлении ЛДПР.

Жириновский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале февраля. Некоторое время он находился в коме, в середине марта сообщалось, что состояние политика ухудшилось — на фоне диабета и последствий коронавируса развился сепсис, легкие почти полностью отказали. 25 марта телеграм-канал Mash написал о смерти политика, информацию опровергли. Минздрав России официально сообщал о его состояние как о стабильном.