Новосибирские семьи предпочли вести общий бюджет

Новосибирцы стали чаще практиковать раздельный семейный бюджет за время пандемии, но большинство выступает за общий бюджет, сообщает сервис SuperJob.

В большинстве семей Новосибирска бюджет совместный. Такой подход принят в семьях 67% опрошенных. Раздельный семейный бюджет организован у каждого одиннадцатого респондента.

8% горожан рассказали, что в их семье деньги общие, а тратят их супруги по своему усмотрению. 7% респондентов рассказали, что бюджетом распоряжается жена, чаще других так ведут семейный бюджет опрошенные с доходом менее 30 тысяч рублей.

В семьях в Новосибирске мужчина чаще всего зарабатывают больше: о такой ситуации в своих «ячейках общества» сообщили 60% мужчин и 47% женщин.

О том, что в их семью больше денег приносит женщина, рассказали 23% представительниц прекрасного пола и 15% мужчин. По словам 24% мужчин и 22% женщин, в их семьях заработки примерно равны.