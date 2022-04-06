НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Новосибирские семьи предпочли вести общий бюджет

Источник:
Sibnet.ru
270 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Новосибирцы стали чаще практиковать раздельный семейный бюджет за время пандемии, но большинство выступает за общий бюджет, сообщает сервис SuperJob.

В большинстве семей Новосибирска бюджет совместный. Такой подход принят в семьях 67% опрошенных. Раздельный семейный бюджет организован у каждого одиннадцатого респондента.

8% горожан рассказали, что в их семье деньги общие, а тратят их супруги по своему усмотрению. 7% респондентов рассказали, что бюджетом распоряжается жена, чаще других так ведут семейный бюджет опрошенные с доходом менее 30 тысяч рублей.

В семьях в Новосибирске мужчина чаще всего зарабатывают больше: о такой ситуации в своих «ячейках общества» сообщили 60% мужчин и 47% женщин.

О том, что в их семью больше денег приносит женщина, рассказали 23% представительниц прекрасного пола и 15% мужчин. По словам 24% мужчин и 22% женщин, в их семьях заработки примерно равны.

Еще по теме
Цены на сахар в Новосибирске за месяц выросли на 41%
Новую станцию метро в Новосибирске украсят спортивными панно
Травников решил посвятить 9 мая освобождению Украины от фашизма
Новосибирские ученые будут искать причину гипертонии
смотреть все
Сибирь #Новосибирск #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Никто не узнает» на Первом: последняя роль Евгении Брик
03.04.2022 11:25
info.sibnet.ru
«CODA: ребенок глухих родителей»: лучший фильм на «Оскаре»
29.03.2022 23:59
info.sibnet.ru
После смерти: лучшие фильмы о загробной жизни
25.03.2022 22:16
info.sibnet.ru
Школа стриптиза: кого и чему здесь учат
09.02.2017 21:22
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Бабушка помогла перейти дорогу роботу-курьеру «Яндекса»
Бузова стала лицом туалетной бумаги
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин увидел рост цен и дефицит продуктов на Западе
Россия недосчиталась нефтегазовых доходов
Власти начали борьбу с валютными спекулянтами
Подсчитано число способных летать за рубеж российских самолетов
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

nifnif

патриотизм это любовь к родине. есть такая фигня - я родину люблю, а государство - нет. так вот это лживый...

todi66

А кто-нибудь предлагал в 1939 - 1945, что Бетховен, Бах, Моцарт, Лист и др. деятели культуры должны исчезнуть...

krasprol

Детям оставьте детство,не выжигайте мозги пропагандой. Достаточно того, что из зомбоящика 24 часа в сутки...

лачинов

... так же опасны как демократы с ядерным оружием.