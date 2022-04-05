Найден самый приятный запах

Люди из разных регионов планеты любят одни и те же запахи, выяснила международная группа исследователей. Оказалось, что происхождение и культурные различия никак не влияют на восприятие ароматов.

Для анализа ученые отобрали девять сообществ, представляющих различный образ жизни, напоминающий первобытные времена. Так, среди них были охотники-собиратели, земледельцы, рыболовы. Все они были изолированы друг от друга.

Исследователи в опубликованной журналом Current Biology статье подчеркнули, что некоторые из этих групп имеют очень мало контактов с западными продуктами питания или предметами домашнего обихода.

Выяснилось, что приятность запаха определяет структура молекулы. При этом одни запахи нравились больше, чем другие, независимо от культурной принадлежности участников. Вариации объяснялись личными предпочтениями, которые связаны с культурой.

В итоге лучше всего для каждого человека пахнет ваниль и этилбутират (запах персика), определили ученые. Самым неприятным оказался запах изовалериановой кислоты, который обычно ассоциируется с грязными носками.