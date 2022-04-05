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Новосибирские ученые будут искать причину гипертонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ученые Института цитологии и генетики СО РАН будут искать причины гипертонии, изучая специально выведенных крыс, сообщает пресс-служба учреждения.

Ученым помогает метаболомика – новое направление в аналитической биохимии, изучающее конечные и промежуточные продукты обмена веществ, которые можно выделить из биологических образцов.

В своей работе ученые используют специально созданную генетиками ИЦиГ СО РАН линию крыс-«гипертоников». В этой модели гипертонии сочетается генетическая предрасположенность и влияние психоэмоционального стресса.

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Также планируется получить фармакологические модели гипертонии. Теперь в рамках этой работы стартует новый исследовательский проект, поддержанный грантом Российского научного фонда. Исследования продлятся в течение двух лет, ежегодно на них будет выделяться полтора миллиона рублей.

 «Цель исследования – с помощью метаболомных технологий найти биологические маркеры, позволяющие разделить всю совокупность разных форм и проявлений гипертонии на группы, различающиеся по характеристикам, лежащим в основе разных патогенетических механизмов заболевания», — рассказала сотрудник ИЦиГ Алиса Серяпина.

Если ученым им удастся получить хорошо идентифицируемые биомаркеры различных гипертензивных состояний, было бы логичным попробовать применить похожий подход в диагностике гипертонической болезни у пациентов-добровольцев.

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