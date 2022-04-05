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Ученые подготовили сообщение для контакта с инопланетянами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ESA

Международная группа исследователей составила новое сообщение, предназначенное для установления контакта с космическими цивилизациями.

В сообщении используется специальный растровый «алфавит», созданный в качестве протоинопланетного языка, устойчивого к ошибкам передачи. Он предназначен для того, чтобы представить десятеричную систему счисления и основы математики, пишет Scientific American.

С помощью визуального перехода электрона между двумя сверхтонкими энергетическими уровнями основного состояния атома исследователи смогли раскрыть структуру ДНК, общие элементы периодической системы, расположение Земли и другую информацию.

Ученые предлагают отправить свое сообщение либо с массива телескопов Аллена в северной Калифорнии, либо со сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой в Китае. При этом для этого потребуется оснастить телескопы специальным оборудованием.

По расчетам, идеальным временем для отправки сообщения является март или октябрь, когда Земля находится под углом 90 градусов между Солнцем и его целью в центре Млечного Пути. Это увеличило бы вероятность того, что послание не потеряется в фоновом шуме Солнца.

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