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Центробанк установил курс доллара на вторник

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком РФ на вторник, повысился на 16,47 копейки и составил 83,59 рубля.

Одновременно курс евро повысился на 24,04 копейки — до 92,38 рубля. На открытии торгов в понедельник курс доллара составлял 85,32 рубля, а евро —93,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

Ранее стало известно о том, что приток зарубежных денег в Россию по итогам этого года может стать рекордным. По оценкам Института международных финансов, профицит счета текущих операций достигнет 200-240 миллиардов долларов, в результате рубль может усилиться.

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