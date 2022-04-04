Предсказан рекордный приток денег в Россию из-за рубежа

Профицит платежного баланса России в 2022 году может установить исторический рекорд на фоне ужесточения западных санкций. Положительное сальдо текущего счета потенциально может достичь 200 миллиардов долларов.

Главными факторами роста должны стать увеличение стоимостного объема экспорта российских энергоносителей и сокращение товарного импорта в Россию на величину до 50%, следует из анализа Института международных финансов.

По оценкам Bloomberg Economics, Россия в этом году получит 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей, в этот список входят сырая нефть, нефтепродукты, природный газ, СПГ. Это почти на треть больше, чем в прошлом году, когда аналогичная цифра составила 244 миллиарда.

При этом импорт товаров в Россию сократится в 2022 году на фоне ожидаемого падения внутреннего спроса — он может упасть примерно на 50% из-за ослабления рубля и прекращения сотрудничества с Россией со стороны ряда иностранных компаний.

В 2021 году товарный импорт в Россию составил 304 миллиарда долларов. Таким образом, профицит может составить 200-240 миллиардов. В этой ситуации российская валюта может начать укрепляться, отмечают эксперты — даже до 60 рублей за доллар.