Газировка продлит жизнь букету цветов

Цветочный букет простоит дольше, если добавить в воду газированную воду, такой совет дали представители сервиса открыток и подарков Funky Pigeon.

Эксперты порекомендовали добавить в обычную воду для букета цветов специальный коктейль из газировки, сахара, лимонной кислоты и отбеливателя. В этом случае букет сохранит свежесть намного дольше, пишет издание Express.

Отмечается, что газировка обеспечит цветам дополнительное питание, лимонная кислота помогает снизить уровень pH воды, а отбеливатель защитит воду от вредных микробов и бактерий и предотвратит преждевременное увядание композиции.

Такой раствор специалисты советуют менять каждые два дня, в этом случае цветы сохранят внешний облик в два-три раза дольше.