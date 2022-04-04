НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Газировка продлит жизнь букету цветов

Источник:
Sibnet.ru
107 0
Фото: © Sibnet.ru

Цветочный букет простоит дольше, если добавить в воду газированную воду, такой совет дали представители сервиса открыток и подарков Funky Pigeon.

Эксперты порекомендовали добавить в обычную воду для букета цветов специальный коктейль из газировки, сахара, лимонной кислоты и отбеливателя. В этом случае букет сохранит свежесть намного дольше, пишет издание Express.

Отмечается, что газировка обеспечит цветам дополнительное питание, лимонная кислота помогает снизить уровень pH воды, а отбеливатель защитит воду от вредных микробов и бактерий и предотвратит преждевременное увядание композиции.

Такой раствор специалисты советуют менять каждые два дня, в этом случае цветы сохранят внешний облик в два-три раза дольше.

Еще по теме
Масленица: погодные приметы, которые до сих пор работают
Примета февраля: теплый конец зимы — к холодной весне
Семью снежных барсов сняли на камеру в Красноярском крае
Бабочку на снегу увидели в Бурятии
смотреть все
Жизнь #Природа
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
Россия восстановила способный пережить ядерный взрыв танк
Малыша разоблачили на шоу «Маска»
Обсуждение (0)
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Любовь и месть: как понять кошку
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Все статьи
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

Antoxa.

Так и запишем, нарисовал на лице мишень и пошёл в тир подрабатывать.

ifhbrjd

А мы-то думали, а оно-то оказалось...