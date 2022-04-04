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Новосибирские ученые разработали прибор быстрого обнаружения вирусов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские ученые разработали прототип прибора быстрого обнаружения вирусов, они надеются, что люди смогут покупать их для себя, сообщает пресс-служба НГТУ.

«Принцип работы устройства: на чувствительную подложку наносится специальный биологический материал, на котором при попадании вируса возникает электрический ток. Этот ток регистрируется разработанным прототипом, анализируется, и делается вывод о наличии вируса на подложке и его концентрации», — рассказала руководитель проекта «Аппаратно-программный комплекс для экспресс-детекции потенциально опасных объектов» Ирина Долгих.

Разработанная система позволяет менять чувствительность прибора и является универсальным инструментом диагностики вирусов разного рода и, как следствие, токов разной величины.

Уже создана система снятия наноамперных сигналов с биосенсорных датчиков, а также удобный для пользователя процесс обработки данных и настройки чувствительности под разные типы биоматериала. Разработанный прототип представляет собой готовый прибор, в который посредством настроек могут быть интегрированы разные типы биосенсорных датчиков отечественного производства.

Ученые рассчитывают, что подобное устройство в ближайшие годы сможет приобрести любой человек, чтобы проверить наличие вируса в организме. Фактически разработка открывает возможность создания линейки аппаратно-программных комплексов для рынка лабораторной диагностики, а также приборов, которые можно будет устанавливать на объектах массового пользования — в аэропортах, вокзалах, школах, торгово-развлекательных и деловых центрах и других.


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Наука #Наука #Здоровье
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niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

Гаврило Принцип

Уничтожать бандеровских шайтанов - это благое дело.