Новосибирские ученые разработали прибор быстрого обнаружения вирусов

Новосибирские ученые разработали прототип прибора быстрого обнаружения вирусов, они надеются, что люди смогут покупать их для себя, сообщает пресс-служба НГТУ.

«Принцип работы устройства: на чувствительную подложку наносится специальный биологический материал, на котором при попадании вируса возникает электрический ток. Этот ток регистрируется разработанным прототипом, анализируется, и делается вывод о наличии вируса на подложке и его концентрации», — рассказала руководитель проекта «Аппаратно-программный комплекс для экспресс-детекции потенциально опасных объектов» Ирина Долгих.

Разработанная система позволяет менять чувствительность прибора и является универсальным инструментом диагностики вирусов разного рода и, как следствие, токов разной величины.

Уже создана система снятия наноамперных сигналов с биосенсорных датчиков, а также удобный для пользователя процесс обработки данных и настройки чувствительности под разные типы биоматериала. Разработанный прототип представляет собой готовый прибор, в который посредством настроек могут быть интегрированы разные типы биосенсорных датчиков отечественного производства.

Ученые рассчитывают, что подобное устройство в ближайшие годы сможет приобрести любой человек, чтобы проверить наличие вируса в организме. Фактически разработка открывает возможность создания линейки аппаратно-программных комплексов для рынка лабораторной диагностики, а также приборов, которые можно будет устанавливать на объектах массового пользования — в аэропортах, вокзалах, школах, торгово-развлекательных и деловых центрах и других.