Потепление до +19 придет в Забайкалье

Неоднородная погода ждет забайкальцев на неделе, в четверг воздух будет прогреваться до 19 градусов тепла, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«На предстоящей неделе ожидается неоднородный характер погоды с неоднородным распределением температуры воздуха», — отметила Щевелева.

Преобладающая температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза. Днем температура воздуха по северным районам составят 2-7 градусов тепла, в начале недели местами от ноля до минус 5 градусов.

По остальной территории края преобладающая температура днем составит 6-11 градусов тепла. В четверг при выносе теплых воздушных масс воздух прогреется до почти летних значенийений — 14-19 градусов тепла.

Ветер умеренный, днем с порывами до 15-18 метров в секунду. Небольшие осадки в виде мокрого снега и снега пройдут в конце недели.