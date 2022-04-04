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Потепление до +19 придет в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Неоднородная погода ждет забайкальцев на неделе, в четверг воздух будет прогреваться до 19 градусов тепла, сообщила ведущий синоптик отдела метпрогнозов Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«На предстоящей неделе ожидается неоднородный характер погоды с неоднородным распределением температуры воздуха», — отметила Щевелева.

Преобладающая температура воздуха ночью 8-13 градусов мороза. Днем температура воздуха по северным районам составят 2-7 градусов тепла, в начале недели местами от ноля до минус 5 градусов.

По остальной территории края преобладающая температура днем составит 6-11 градусов тепла. В четверг при выносе теплых воздушных масс воздух прогреется до почти летних значенийений — 14-19 градусов тепла.

Ветер умеренный, днем с порывами до 15-18 метров в секунду. Небольшие осадки в виде мокрого снега и снега пройдут в конце недели.

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Топ комментариев

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

Гаврило Принцип

Уничтожать бандеровских шайтанов - это благое дело.