Как затонул «Титаник»: пять документальных фильмов

Несмотря на то, что с момента трагедии прошел век, история «Титаника» еще не рассказана до конца. Версии, теории, необъяснимые факты создания и гибели легендарного парохода в разных документальных фильмах о «Титанике» рассказали режиссеры, исследователи и историки.

«Титаник» затонул в Северной Атлантике в ночь на 15 апреля 1912 года. Обломки парохода покоятся на глубине 3750 метров. Впервые их обнаружила экспедиция Роберта Балларда в 1985 году. Последующие экспедиции подняли со дна тысячи артефактов.

«Секреты Титаника»

США, 1986 год, режиссер: Николас Никсон

Один из первых масштабных документальных фильмов о гибели лайнера. «Секреты Титаника» стали частью исследовательских картин National Geographic. Картина представляет собой изложение истории «Титаника», начиная от его проектирования, стройки и спуска на воду.

Также лента рассказывает о первом и единственном рейсе, целью которого была Америка. При помощи специально созданной камеры доктору Ричарду Балларду удалось запечатлеть свои поиски и нахождение легендарного корабля.

«Призраки бездны: Титаник»

США/Франция, 2003 год, режиссер: Джеймс Кэмерон

Фильм «Призраки бездны: Титаник» стал первой документальной картиной компании Disney, снятой в 3D формате Джеймсом Кэмероном. Съемки проходили в августе-сентябре 2001 года. Режиссер с группой ученых погрузились к «Титанику» на российских глубоководных аппаратах Мир-1 и Мир-2.

В документальной ленте с помощью новых технологий, использованных съемочной группой, зрители смогли взглянуть внутрь затонувшего лайнера. Кроме визуальной части в фильме содержательно изложены возможные причины крушения.

«Титаник: Рождение легенды»

Великобритания/Германия, 2005 год, режиссер: Уильям Лайонс

В фильме рассказана история возникновения «Титаника». Картина начинает повествование за три года до спуска легендарного лайнера на воду.

В центре сюжета люди, которые решили воплотить в жизнь самый грандиозный проект в истории кораблестроения XX века.

«Атомный секрет Титаника»

США, 2008 год, National Geographic Channels

В центре сюжета доктор Роберт Баллард, известный всему миру как человек, который нашел Титаник. Бывший командир ВМС обнаружил остатки легендарного лайнера на дне Атлантического океана в 1985 году.

В фильме рассказано, как на самом деле был обнаружен корабль. Баллард сознавался, что это была случайная находка в процессе секретной миссии. Но существовали версии, что обнаруженные обломки напрямую связанны с холодной войной. Об этом и рассуждают создатели картины.

«Шесть»

Китай, 2020, режиссер: Артур Джонс

В фильме рассказано о шести мужчинах-китайцах, которые спаслись во время крушения «Титаника». Прибыв в Нью-Йорк, они были задержаны на границе и депортированы в течение 24 часов.

Мало что было известно о том, что случилось с ними после 1912 года, исследования создателей фильма показывают, что некоторые даже никогда не говорили своим семьям, что были на корабле.

Создатели фильма сообщали, что использовали историю «Титаника», чтобы подчеркнуть «долгую историю антиазиатского расизма».