Выбрана лучшая песня по версии «Грэмми‑2022»

Песня «Leave The Door Open» дуэта Silk Sonic получила главную награду музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года».

На премию также выдвигались «A Beautiful Noise» Алиши Кис и Бренди Карлайл, «Right On Time» Брэнди Карлайл, «Bad Habits» Эда Ширана, «Drivers License» Оливии Родриго, «Happier Than Ever» Билли Айлиш и другие.

Среди других победителей — Оливия Родриго в номинации «Лучший новый исполнитель», «We Are» (Джон Батист) в номинации «Лучший альбом», «Waiting On a War» (Foo Fighters) в номинации «Лучшая рок-песня».

64-я церемония вручения премии «Грэмми» 2022 года прошла в воскресенье, 3 апреля в Лас-Вегасе. Награды вручались записям, выпущенным в период с 1 сентября 2020 года по 30 сентября 2021.