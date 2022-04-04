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Выбрана лучшая песня по версии «Грэмми‑2022»

Источник:
Sibnet.ru
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Песня «Leave The Door Open» дуэта Silk Sonic получила главную награду музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года».

На премию также выдвигались «A Beautiful Noise» Алиши Кис и Бренди Карлайл, «Right On Time» Брэнди Карлайл, «Bad Habits» Эда Ширана, «Drivers License» Оливии Родриго, «Happier Than Ever» Билли Айлиш и другие.

Среди других победителей — Оливия Родриго в номинации «Лучший новый исполнитель», «We Are» (Джон Батист) в номинации «Лучший альбом», «Waiting On a War» (Foo Fighters) в номинации «Лучшая рок-песня». 

64-я церемония вручения премии «Грэмми» 2022 года прошла в воскресенье, 3 апреля в Лас-Вегасе. Награды вручались записям, выпущенным в период с 1 сентября 2020 года по 30 сентября 2021.

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Топ комментариев

niktb

Польша, как всегда была страной проституткой, так, она и остаётся!!!

ponhik78

Второе сообщение подобного рода))) А что, кто-то просил уже Казахстан и Китай помогать обходить санкции?...

karuto

Ждем фото и видео от кадыровцев.

Гаврило Принцип

Уничтожать бандеровских шайтанов - это благое дело.