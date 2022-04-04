Кадыров обиделся на Пескова

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился из-за того, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не смог «как-то поделикатнее прокомментировать» присвоение ему звания генерал-лейтенанта, но в то же время назвал патриотом телеведущего Ивана Урганта.

О том, что президент Владимир Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-лейтенанта, 28 марта заявили чеченские власти, а Песков сказал журналистам, что не может прокомментировать эти данные, так как пока не видел документ.

«Я на самом деле удивился, когда Песков не прокомментировал присвоение мне звания генерал-лейтенанта якобы из-за того, что не видел указа. Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецоперации занимаемся днем и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше "не видел указа"», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Также Кадыров заочно поспорил с Песковым, который накануне сказал, что не считает врагами государства уехавших за рубеж, и назвал телеведущего Ивана Урганта патриотом.

«Зато трус, сбежавший в момент нестабильности якобы в отпуск, и вернувшийся обратно в момент спокойствия на политической сцене якобы из отпуска, — настоящий патриот», — заявил глава Чечни.

По мнению Кадырова, «шкала приоритетов у Пескова какая-то не созревшая» и «надо с этим что-то делать».