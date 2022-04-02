Китай отказался помогать России в обходе санкций

Китай не собирается предпринимать каких-либо специальных шагов для обхода западных антироссийских санкций, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

«Мы не будем делать что-либо специально в обход санкций США и Запада в отношении России», — сказал он журналистам на брифинге, посвященном прошедшему накануне саммита КНР-Евросоюз.

При этом Пекин Ван Лутун заявил, что «нормальное экономическое сотрудничество Китая с другими странами не должно затрагиваться», отметив, что Европа продолжает торговать с Россией, поэтому санкции «не должны касаться и обычных торговых связей Китая с Москвой».

Дипломат напомнил, что Китай последовательно выступает против применения санкций и выступает за решение всех конфликтов путем переговоров и консультаций, приветствуя российско-украинские переговоры.

По словам чиновника, европейцам не нужно переоценивать возможности Китая в оказании влияния на Россию — не стоит думать, что, если Пекин обратится к Москве с просьбой о прекращении военных действий, она его послушает.