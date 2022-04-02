НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китай отказался помогать России в обходе санкций

Источник:
«Интерфакс»
735 2
Фото: © Sibnet.ru

Китай не собирается предпринимать каких-либо специальных шагов для обхода западных антироссийских санкций, заявил директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун.

«Мы не будем делать что-либо специально в обход санкций США и Запада в отношении России», — сказал он журналистам на брифинге, посвященном прошедшему накануне саммита КНР-Евросоюз.

При этом Пекин Ван Лутун заявил, что «нормальное экономическое сотрудничество Китая с другими странами не должно затрагиваться», отметив, что Европа продолжает торговать с Россией, поэтому санкции «не должны касаться и обычных торговых связей Китая с Москвой».

Дипломат напомнил, что Китай последовательно выступает против применения санкций и выступает за решение всех конфликтов путем переговоров и консультаций, приветствуя российско-украинские переговоры.

По словам чиновника, европейцам не нужно переоценивать возможности Китая в оказании влияния на Россию — не стоит думать, что, если Пекин обратится к Москве с просьбой о прекращении военных действий, она его послушает.

Тема: Военная операция на Украине
Чеченский спецназ начал финальный штурм Мариуполя
Зеленский раскрыл траты Украины на боевые действия
Киев намерен присвоить российские активы в долларах и евро
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
смотреть все
Политика #Мир #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
Россия восстановила способный пережить ядерный взрыв танк
Дети «Голоса»: как выглядят повзрослевшие участники шоу
Бузова стала лицом туалетной бумаги
Обсуждение (2)
Картина дня
Китай отказался помогать России в обходе санкций
Киев намерен присвоить российские активы в долларах и евро
Чеченский спецназ начал финальный штурм Мариуполя
Зеленский раскрыл траты Украины на боевые действия
Мультимедиа
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
64
Евросоюз отверг требование платить за газ в рублях
52
Россия запретила поставки газа за валюту
51
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
48
Казахстан отказался помогать России в обходе санкций
32
США заявили об искусственном накачивании рубля