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Кремль назвал «уникальными» отношения Путина и Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Отношения президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина являются уникальными, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова в интервью белорусскому телеканалу «Беларусь 1», главы государств хорошо понимают друг друга и придерживаются в разговорах дружеского тона, хотя в процессе переговоров бывают и очень жесткими.

«Поверьте, они иногда говорят не совсем лицеприятные вещи друг другу, и очень жестко. Потому что все-таки есть интересы Белоруссии, а есть интересы России. Оба президента очень жестко отстаивают интересы своих стран», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что оба президента тревожатся за Украину и остро переживают происходящее. По словам Пескова, у Путина и Лукашенко из-за текущей ситуации болит «сердце».

«Я уверен, что за то, что сейчас происходит в Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. Это, действительно, так. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают», — сказал он.

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