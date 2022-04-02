Россия зарегистрировала первую назальную вакцину от коронавируса

Первая в мире назальная вакцина от коронавируса зарегистрирована в России, сообщает пресс-служба Минздрава РФ.

Назальная форма вакцины «Спутник V» для профилактики новой коронавирусной инфекции была разработана специалистами Национального исследовательского центра имени Гамалеи, отмечается в сообщении.

Как и обычный «Спутник V», новая вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26 и 5 типов. При этом она вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

Такая иммунизация формирует иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, указывают разработчики. В ближайшее время назальный препарат планируется внести в обновленные рекомендации по ревакцинации от COVID-19.