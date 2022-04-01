Центробанк установил курс доллара на выходные

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком РФ на выходные и понедельник, составил 83,42 рубля, он увеличился на 1,88 копейки. Курс евро составил 92,14 рубля, он понизился на 34,62 копейки.

Ранее в пятницу на валютных торгах Московской биржи доллар падал до 80,33 рубля. В последний раз курс доллара был ниже 81 рубля 23 февраля. При этом участники рынка полагают, что граница в 80 рублей на сегодня является предельной для укрепления российской валюты.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс. Центробанк устанавливает официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени.

При этом американские власти считают, что российские власти искусственно укрепляют курс национальной валюты. По мнению официального Вашингтона, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике России.