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Названы самые угоняемые в Новосибирске марки машин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Почти 400 угонов произошло в Новосибирской области в 2021 году, злоумышленники угоняли иностранные и отечественные машины, сообщается ГУ МВД по региону в ответе на запрос Sibnet.ru.

В 2021 году в Новосибирской области произошло 399 угонов машин, из них раскрыто 240. Чаще всего в Новосибирске угоняли следующие марки автомобилей: Nissan, Toyota, Suzuki, «ВАЗ» и «ГАЗ».

В 2020 году чаще угоняли Lexus 570, Lexus rx­330, Lexus NX­200, Toyota Land Cruiser 200, Toyota Land Prado, Toyota RAV4 и Hyundai ix35.

В 2021 году больше всего угонов произошло в Ленинском, Октябрьском и Кировском районах — в каждом больше 20 случаев. Реже всего машины угоняли в Центральном и в Железнодорожном районах

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Сибирь #Новосибирск #Криминал
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