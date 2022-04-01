Участницы «Холостяка» проявят худшие качества

Герой «Холостяка» Димаш Адилет устроит девушкам вечеринку с мексиканскими напитками, где участницы начнут сплетничать и предъявлять претензии, сообщила в анонсе четвертого выпуска шоу пресс-служба ТНТ.

В четвертом выпуске «Холостяка» герои Александр Гранков и Димаш Адилет поборются за право пригласить девушку на свидание. Во время испытания Адилет получит травму.

Холостяки продолжат очаровывать участниц каждый своим методом, один старается быть максимально близко к участницам, другой — старается быть галантным.

Пока Димаш будут веселиться на вечеринке с мексиканскими напитками и отлучался на тет-а-теты с девушками, другие участницы проявят себя не с лучшей стороны: они будут злословить, сплетничать и предъявлять друг другу претензии. В это время Александр Гранков попытается похитить одну из участниц.

Также в четвертом выпуске на церемонии роз одна из девушек бросит вызов одному из холостяков, другая – устроит скандал.

Новый выпуск «Холостяка» выйдет в субботу, в 23.00 на ТНТ.