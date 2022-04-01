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Участницы «Холостяка» проявят худшие качества

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Герой «Холостяка» Димаш Адилет устроит девушкам вечеринку с мексиканскими напитками, где участницы начнут сплетничать и предъявлять претензии, сообщила в анонсе четвертого выпуска шоу пресс-служба ТНТ.

В четвертом выпуске «Холостяка» герои Александр Гранков и Димаш Адилет поборются за право пригласить девушку на свидание. Во время испытания Адилет получит травму.

Холостяки продолжат очаровывать участниц каждый своим методом, один старается быть максимально близко к участницам, другой — старается быть галантным.

Пока Димаш будут веселиться на вечеринке с мексиканскими напитками и отлучался на тет-а-теты с девушками, другие участницы проявят себя не с лучшей стороны: они будут злословить, сплетничать и предъявлять друг другу претензии. В это время Александр Гранков попытается похитить одну из участниц.

Также в четвертом выпуске на церемонии роз одна из девушек бросит вызов одному из холостяков, другая – устроит скандал.

Новый выпуск «Холостяка» выйдет в субботу, в 23.00 на ТНТ.

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Топ комментариев

лачинов

А стоит ли позволять им так манипулировать? То есть они отменяют санкции когда это вредит им, а когда...

лачинов

Ну так ведь и ответка должна быть. Они нам запретили то что нужно, надо запретить то что им нужно.

Saw77

всё таки потихоньку обьединяемся.......

urbasik

Продукт который необходим врагу для его продовольственной безопасности.Только за рубли или золотишко.