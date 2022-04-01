Женщину ошибочно признали мертвой и лишили квартиры в Омске

Женщина несколько лет не была в Омске, а когда вернулась, не смогла попасть в свою квартиру из-за ложного свидетельства о ее смерти, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Женщина была собственницей половины квартиры, второй половиной владела ее сестра, которая 10 лет назад продала свою половину другому гражданину. Но отношения омички с новым совладельцем не сложились, а с 2017 года она переехала в Благовещенск, где работала до 2021 года.

Когда она вернулась в Омск, то не смогла попасть в квартиру по причине собственной «смерти», о чем имелось соответствующее свидетельство. Право на наследство получила ее родная дочь.

Она обратилась в суд, который удовлетворил ее иск, признал недействительным свидетельство о смерти, аннулировал все записи, сделанные в связи со мнимой кончиной, в том числе связанные с наследством, и полностью восстановить омичку в правах. В помощь приставов женщина смогла заселиться в квартиру.