НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

«Википедию» привлекут к ответственности за фейки

Источник:
Sibnet.ru
256 0
Фото: Lane Hartwell / CC BY-SA 3.0

«Википедию» привлекут к административной ответственности за неудаление недостоверной общественно значимой информации, сообщает Роскомнадзор.

Ведомство составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП в отношении портала за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации, отмечается в сообщении.

В соответствии с требованием генпрокуратуры Роскомнадзор направил уведомление администрации «Википедии» незамедлительно удалить недостоверные данные по теме специальной военной операции на Украине.

По версии российского ведомства, данная информация направлена на дезинформацию российских пользователей. За неудаление противоправных материалов владельцу сайта грозит штраф до 4 миллионов рублей.

Тема: Военная операция на Украине
Корабли ВМС США надолго ушли из Черного моря
Кадыров заявил об освобождении Мариуполя на 90-95%
Компания Johnson & Johnson остановила поставки в Россию
Небензя предсказал кризис исторического масштаба
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Умная» российская артиллерия восхитила офицера армии США
Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta
Удар «Искандера» по украинскому ЗРК «Бук» показали на видео
США назвали главное оружие России на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
58
Евросоюз отверг требование платить за газ в рублях
31
Россия запретила поставки газа за валюту
27
Курс доллара опустился ниже 88 рублей
25
Саудовская Аравия поквитается с США и поставит на Путина
24
Южная Осетия проведет референдум о вхождении в состав России