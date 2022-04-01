«Википедию» привлекут к ответственности за фейки

«Википедию» привлекут к административной ответственности за неудаление недостоверной общественно значимой информации, сообщает Роскомнадзор.

Ведомство составит протокол об административном правонарушении по статье 13.41 КоАП в отношении портала за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации, отмечается в сообщении.

В соответствии с требованием генпрокуратуры Роскомнадзор направил уведомление администрации «Википедии» незамедлительно удалить недостоверные данные по теме специальной военной операции на Украине.

По версии российского ведомства, данная информация направлена на дезинформацию российских пользователей. За неудаление противоправных материалов владельцу сайта грозит штраф до 4 миллионов рублей.