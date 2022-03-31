Малышева распустила сотрудников «Жить здорово!» и уехала из России

Ведущая Елена Малышева распустила сотрудников программы «Жить здорово!», сообщили СМИ, но пресс-служба Первого канала опровергла полное закрытие проекта.

Малышева собрала сотрудников и сообщила им о закрытии программы, написал телеграм-канал Baza со ссылкой на источник. Причиной стала изменение в сетке вещания.

Пресс-служба Первого канала опровергла эту информацию. «Программа "Жить здорово!" не выходит, как и другие развлекательные программы, сетка канала переверстана с учетом максимального внимания к общественно-политическим событиям. О закрытии проекта речь не идет», — сказали в пресс-службе канала ТАСС.

Куда исчезли и когда вернутся развлекательные ТВ-шоу?

По информации издания Super, Елена Малышева уехала в США, где живут ее сын и внуки. Инсайдеры с Первого канала объяснили, что ведущая намерена оставаться в Америке до сентября. Именно до этого срока приостановлена программа «Жить здорово!».