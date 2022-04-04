Комедийный сериал «Сестры» покажут на СТС

Сериал о трех сестрах, которые вынуждены объединиться после смерти отца, выйдет на СТС в понедельник, 4 апреля.

По сюжету после смерти отца учительнице Ольге из Ртищева, саратовскому парикмахеру Маше, живущей с мужем-алкоголиком (Александр Обласов), и московской бизнес-леди Ирине достался автосалон в родном Саратове.

В провинции девушкам предстоит не только руководить коллективом из сорока мужчин, но и параллельно находить общий язык с мачехой-ровесницей (Янина Студилина) и решать накопившиеся за годы проблемы. Ведь до вступления в наследство сестры не разговаривали десять лет.

«Сходство с пьесой Антона Чехова "Три сестры" не заканчивается на именах главных героинь. Как и в произведении писателя, в "Сестрах" персонажи могут спокойно пить чай или шампанское, а в этот момент рушатся их судьбы. Здесь тонко выстроенная драматургия, баланс между драмой и комедией. Все как в жизни, поэтому юмор получился острым и ситуационным», — режиссер Илья Силаев.

Главные роли в «Сестрах» исполнили Лина Миримская, Анна Котова-Дерябина и Ангелина Стречина. Премьера сериала состоится в понедельник, 4 апреля, в 19.00 на канале СТС.