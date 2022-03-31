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Озвучена дата премьеры приквела «Игры престолов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/marvel_dc

Сериал «Дом дракона» – приквел культовой «Игры престолов», который расскажет о событиях, произошедших за 200 лет до сюжета основного шоу, выйдет на стриминговом сервисе HBO 21 августа.

Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter. Кроме того, опубликованы новые промо-материалы, демонстрирующие главных героев предстоящей саги – выходцев из знатных семей, о которых пойдет речь в сериале. В том числе зрителям показали королеву Алисенту Хайтауэр, которую играет Оливия Кук.


В основу сценария проекта легла книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь», где повествуется о правлении династии Таргариенов до событий «Песни Льда и Огня». Шоу расскажет о пике гражданской войны Таргариенов в Вестеросе, известной как Танец драконов. Ранее вышел первый тизер сериала.

В ролике говорилось, что королями Таргариенов сделали именно драконы. В кадры тогда попал знаменитый Железный трон, который только начал собирать ножи. Первый сезон будет состоять из 10 серий.

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