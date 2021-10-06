Вышел тизер сериала-предыстории «Игры престолов»

Минутный тизер показал главных героев сериала «Дом Драгонов» и знаменитый железный трон, состоящий из ножей.

В «Доме дракона» речь пойдет о войне между Таргариенами, происходившей за 200 лет до событий оригинального сериала.

В тизере говорится, что ни одна мечта не сделала их королями, но это сделали драконы. Драконов в ролике нет, но зато показано, что одна из семей правящей династии в приквеле будет темнокожей.

Атмосфера тизера очень близка к атмосфере сериала «Игра престолов». Особую ностальгию создает кадр железного трона, который еще только собирает в себя ножи. Премьера «Дома дракона» намечена на 2022 год, в первый сезон войдут 10 серий.