«Роскосмос» вернул на Землю американского астронавта

Пилотируемый корабль «Союз МС-19» с космонавтами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем на борту успешно приземлился в Казахстане, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Ванде Хай на данный момент последний американский астронавт, прибывший на МКС на российском космическом корабле. На протяжении последнего года астронавты используют для полетов к МКС корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX.

Американские СМИ ранее сообщали, что в связи с санкциями США против российской ракетно-космической отрасли могут возникнуть проблемы с возвращением Ванде Хая на Землю, которое должен обеспечить «Роскосмос».

Россия и США до недавнего времени вели переговоры по заключению соглашения о возобновлении перекрестных полетов на МКС, однако на фоне обострившихся из-за военной операции на Украине отношений судьба соглашения остается неясной.