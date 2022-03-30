НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и космос
Актуальная тема
Человек и космос
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

«Роскосмос» вернул на Землю американского астронавта

Источник:
Sibnet.ru
212 2
Фото: © пресс-служба «Роскосмоса»

Пилотируемый корабль «Союз МС-19» с космонавтами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем на борту успешно приземлился в Казахстане, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Ванде Хай на данный момент последний американский астронавт, прибывший на МКС на российском космическом корабле. На протяжении последнего года астронавты используют для полетов к МКС корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX.

Американские СМИ ранее сообщали, что в связи с санкциями США против российской ракетно-космической отрасли могут возникнуть проблемы с возвращением Ванде Хая на Землю, которое должен обеспечить «Роскосмос».

Россия и США до недавнего времени вели переговоры по заключению соглашения о возобновлении перекрестных полетов на МКС, однако на фоне обострившихся из-за военной операции на Украине отношений судьба соглашения остается неясной.

Тема: Человек и космос
Космический салат создали ученые
Опубликован проект российской марсианской станции
Гигантский астероид пролетел мимо Земли
Астрономы объяснили аномалии пульсара «черная вдова»
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Умная» российская артиллерия восхитила офицера армии США
Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta
КамАЗ перейдет на выпуск старых грузовиков
Уилл Смит ударил ведущего «Оскара» за шутку
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

Plaguer

Отвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.

лачинов

Ребятки в своем репертуаре. Изворачиваются как могут. Уже прикинули, что в ближайшие годы им военный...

Nik3316

если это мелкий шантаж... то вы батенька не дружите с головой