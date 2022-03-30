Компания Johnson & Johnson остановила поставки в Россию

Американская компания Johnson & Johnson приостановила поставки средств личной гигиены в Россию, следует из заявления на сайте компании.

При этом производитель продолжит поставки лекарств и медицинского оборудования, уточняется в сообщении. Johnson & Johnson является одним из крупнейших мировых производителей товаров для здоровья и гигиены.

Так, из средств гигиены Johnson & Johnson производит тампоны O.B., прокладки Carefree, гели для душа Le Petit Marseillais, ополаскиватели для полости рта Listerine, средства под брендами Johnson's Baby и Neutrogena, а также косметику для проблемной кожи лица Clean & Clear.

Ранее компания Johnson & Johnson приняла решение приостановить инвестиции, рекламу и клинические исследования в России. Дополнительные меры предприняты «в связи с увеличением масштаба гуманитарного кризиса» на Украине, указывается в заявлении.

На сегодня более сотни иностранных компаний объявили об уходе из России или сокращении производства. На этом фоне в стране резко вырос спрос на предметы гигиены, некоторые товары стали дефицитными.