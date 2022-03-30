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Электросамокаты признали транспортным средством

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Верховный суд РФ признал законным положение Правил дорожного движения, которое позволяет отнести электросамокаты к транспортным средствам, соответствующий документ опубликован на официальном сайте суда.

Судьи рассматривали иск, в рамках которого истец оспаривал пункт ПДД, указывая, что к категории транспортных средств должны быть отнесены лишь те средства передвижения, для управления которыми требуются водительские права.

Выступивший ответчиком в суде представитель Генеральной прокуратуры пояснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения.

По данным ГИБДД, количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей электросамокатов за прошлый год увеличилось почти вдвое. В 2021 году с января по май в России было зарегистрировано 112 таких ДТП, при этом два человека погибли, еще 119 получили травмы.

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