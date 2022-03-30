Первый укус клеща зафиксировали на Алтае

Первый укус клеща зафиксировали в отдаленном Усть-Канском районе Республики Алтай на этой недели, пострадала 45-летняя женщина, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Женщина была застрахована на случай присасывания клеща, поэтому при обращении в районную больницу ей удалили переносчика и бесплатно ввели иммуноглобулин против опасного заболевания – клещевого энцефалита, которое клещ переносит.

Поскольку одно членистоногое может нести в себе целый «букет» инфекций, ей также назначили профилактический прием антибиотиков, чтобы предотвратить развитие других заболеваний, среди которых клещевой сыпной тип, боррелиоз и другие.

Жителей и гостей региона предупреждают, что клещи уже появляются в тех местах, где сошел снег. Поэтому людям рекомендуют использовать средства защиты.