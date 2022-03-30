НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Первый укус клеща зафиксировали на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
194 0
Фото: © Sibnet.ru

Первый укус клеща зафиксировали в отдаленном Усть-Канском районе Республики Алтай на этой недели, пострадала 45-летняя женщина, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.  

Женщина была застрахована на случай присасывания клеща, поэтому при обращении в районную больницу ей удалили переносчика и бесплатно ввели иммуноглобулин против опасного заболевания – клещевого энцефалита, которое клещ переносит.

Поскольку одно членистоногое может нести в себе целый «букет» инфекций, ей также назначили профилактический прием антибиотиков, чтобы предотвратить развитие других заболеваний, среди которых клещевой сыпной тип, боррелиоз и другие.

Жителей и гостей региона предупреждают, что клещи уже появляются в тех местах, где сошел снег. Поэтому людям рекомендуют использовать средства защиты.

Еще по теме
Магнитные бури накроют Землю
Миронов заявил о ненужности ВОЗ для России
Инфекционист дал прогноз по заболеваемости COVID
Илон Маск повторно заразился коронавирусом
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
«Умная» российская артиллерия восхитила офицера армии США
Минобороны раскрыло потери российской армии на Украине
Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Обсуждение (0)
Картина дня
«Адские» санкции Запада обернулись бумерангом
Курс евро опустился ниже 91 рубля впервые с 23 февраля
Белый дом назвал условие для встречи Путина и Байдена
Сдачу автохлама простимулируют выплатой в 150 тысяч рублей
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

лачинов

Ребятки в своем репертуаре. Изворачиваются как могут. Уже прикинули, что в ближайшие годы им военный...

Plaguer

Отвергнуть отвергли, а кто-то покупает рубли судя по курсу.

лачинов

Нехорошие американцы упорно хотят заставить Россию заняться импортозамещением. Может хоть им это удастся....