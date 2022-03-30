Штрафы за склонение детей к сниффингу ввели в Забайкалье

Законодательное собрание Забайкальского края в среду приняло во втором чтении законопроект, который вводит штрафы в размере 3-5 тысяч рублей за склонение детей к сниффингу — вдыханию газа из зажигалок, сообщил спикер краевого парламента Юрий Кон.

С марта 2021 года в Забайкалье действует запрет на продажу несовершеннолетним товаров со сжиженным углеводородным газом. За нарушение гражданам грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — от 30 до 50 тысяч рублей.

«Закон принят во втором чтении, будет оформлено постановление», — сообщил Кон.

Новый штраф предусмотрен для жителей, которые будут предлагать или заставлять детей вдыхать газовые пары, а также для тех, кто купит зажигалку и передаст ее несовершеннолетнему. В заксобрание региона законопроект внесла краевая прокуратура после двух случаев гибели детей от сниффинга в 2021 году.