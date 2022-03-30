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«Адские» санкции Запада обернулись бумерангом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Введенные Европой и США «адские» санкции против России возвращаются Западу бумерангом, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Увеличивается глобальная инфляция. Похоже, что в Европе начинается рецессия, которая может распространиться на весь мир. Растут космическими скоростями цены на топливо», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящий момент становится ясно, что не все иностранные государства успешно справятся с таким внезапным спадом, несмотря на «истеричные заявления» лидеров западных стран.

При этом Медведев отметил, что санкции пока не достигли результатов. Он указал, что блокировка банков не принесла существенных результатов, а запрет на экспорт российских энергоресурсов ударил только по рядовым западным потребителям.

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Политика #Санкции #Мир #Россия
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