Число миллионеров выросло в Новосибирской области

Количество миллионеров увеличилось в 2021 году в Новосибирской области, рассказал на пресс-конференции руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Алексей Легостаев.

«Максимальная сумма, заявленная в декларации физлицом составила 4,7 миллиарда рублей. Это связано с реализацией ценных бумаг. Два предпринимателя, занимающихся оптово-розничной торговлей, задекларировали доход 1,5 и 2 миллиарда»,— сказал Легостаев.

В прошлом году о доходах от 10 до 100 миллионов рублей отчиталось 3,1 тысячи человек, что на 22% больше, чем в 2020 году.

Доход от 100 млн до 1 млрд рублей задекларировало 384 человека. Это больше на 26%, чем в 2020 году. Также 31 человек показал доходы более 1 миллиарда рублей, это больше предыдущего результата на 11%.