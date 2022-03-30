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Банк России научит детей различать фальшивые деньги

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Банк России

Банк России разработал игру «Космический детектив: тайна семи банкнот» о признаках подлинности банкнот, в нее могут играть онлайн дети с семи лет, сообщает пресс-служба Банка.

Основная задача — спасти город Финбург — столицу финансовых технологий и изобретений — от главного злодея — фальшивомонетчика. Играть можно онлайн на сайте «Финансовая культура» или скачав игру на компьютер.

Игра построена в виде квеста, по мере прохождения которого дети будут получать подсказки. Они укажут, на какие именно защитные признаки денег нужно обращать внимание. В такой форме информацию будет проще запомнить, а в мини-играх можно сразу применить эти знания на практике.

Основы финансовой грамотности закладываются в детстве. Игра поможет детям научиться распознавать фальшивки. Она может быть также полезна родителям, уделяющим внимание финансовому воспитанию, и использоваться в качестве дополнительного материала в школе на уроках по финансовой грамотности в младших классах.

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