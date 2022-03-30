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Почти 40% новосибирских айтишников захотели сменить работу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Программисты и разработчики в Новосибирске активно начали искать работу и обновлять резюме, сообщает аналитики hh.ru.

За прошедшую неделю с 21 по 27 марта, объем обновленных и открытых резюме специалистов из сферы информационных технологий вырос на 37% по сравнению с последней «спокойной» неделей, 14-20 февраля, и это самые высокие показатели в регионе среди всех профсфер. На данный момент открыто более 6 тысяч резюме IT-специалистов из Новосибирской области.

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Похожая картина, когда айтишники активнее других специалистов выходят на рынок труда, характерна и для других сибирских регионов, в частности, Омской области, Красноярского края и Алтайского края.

Наибольшее число резюме из них принадлежит программистам и разработчикам (26,6%), на втором месте – руководители проектов (16,8%), на третьем – дизайнеры и художники из сферы digital (14,2%).

В первой десятке также аналитики (13,6%), тестировщики (9,3%), системные администраторы (8,6%), специалисты технической поддержки (8,5%), менеджеры продукта (4,5%), руководители групп разработки (3,7%) и технические директора (3,6%).

Половина из кандидатов – специалисты с опытом работы более 6 лет (53%), 17% имеют опыт 3-6 лет, а 14% в профессии от 1 до 3 лет. При этом програмисты готовы уехать в Москву или в Санкт-Петербург.

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